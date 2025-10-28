Este martes Chile debuta como local en la Liga de Naciones Conmebol, que corresponde al nuevo torneo que funciona como eliminatorias para el próximo Mundial Femenino de Brasil 2027.

La Roja Femenina que dirige Luis Mena recibirá esta tarde a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua, buscando su primer triunfo luego de haber empatado sin goles en su visita a Venezuela el pasado viernes.

La gran novedad en el Equipo de Todos es el regreso de la portera Christiane Endler, quien volvió luego de dos años, ya que tras los Juegos Panamericanos Santiago 2023 había dado un paso al costado.

Ahora la figura de OL Lyonnes de Francia retomó su lugar en el arco de la Selección y la jineta de capitana.

Christiane Endler fue figura en el empate de Chile en Venezuela.

¿A qué hora es el partido de Chile vs. Bolivia?

El partido entre Chile y Bolivia se disputa este martes 28 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, que recientemente fue sede del Mundial Sub 20.

¿Cómo ver GRATIS por TV y online este partido?

Este partido será transmitido en vivo por señal abierta a través de Chilevisión. Además, se podrá ver en la señal online de dicho canal y la aplicación MiChv.

Pero hay más alternativas, ya que también irá por las plataformas Pluto TV y Fanatiz, esta última también transmitirá la fecha completa de forma gratuita en YouTube.

Los clientes de las compañías Claro y VTR tienen acceso a Fanatiz de forma gratuita para disfrutar de todos los partidos dela Liga Femenina de Naciones y otras competencias internacionales.