La Selección Chilena se volverá a juntar esta semana para encarar dos partidos amistosos en el viejo continente, donde los dirigidos por Nicolás Córdova irán hasta Rusia para enfrentar al cuadro local y a Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

Para esta ocasión, el entrenador de la Selección Chilena se la jugó con una renovada lista en donde hay varios nombres que jugaron el Mundial Sub 20, como así también otros que venían siendo convocados regularmente.

Uno que no está en La Roja desde hace más de dos años es Nayel Mehssatou, el chileno-belga que alcanzó a disputar un par de partidos, pero después desapareció del mapa y nunca más se le pudo seguir el rastro.

Mehssatou quiere volver a La Roja. | Foto: Photosport

Fue el propio jugador quien rompió el silencio con Ultimate Sports e implora por una nueva chance: “Ahora estoy en un club grande en Bélgica, así que tengo que hacer buenos partidos para presionar y estar de vuelta en la selección nacional, porque para mí siempre ha sido muy importante ser parte de la selección”.

“No me rendiré. No porque ahora no esté en el grupo significa que no lo estaré la próxima vez, así que trabajaré duro y espero volver”, complementó el jugador que milita en el Standard de Lieja de Bélgica.

¿Lo tomará en cuenta Nicolás Córdova? Lo cierto es que Chile el próximo año solo tendrá compromisos de carácter amistoso, lo que le abre la puerta a Mehssatou para poder ser considerado para probar fórmulas.

