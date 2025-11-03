La espera llegó a su fin para la Selección Chilena Sub 17, toda vez que el combinado nacional tendrá su debut en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025 este miércoles cuando tenga que enfrentar a la siempre temible selección de Francia.

La Roja llega en buen para el debut ante los europeos y espera sacar un resultado que le permita ilusionarse con la clasificación a la siguiente ronda, algo que no será para nada sencillo donde en estas categorías el físico saca muchas diferencias.

Cabe mencionar que este es el primer mundial que se disputará con 48 equipos, en donde los dos primeros de cada grupo clasificarán a los dieciseisavos de final, mientras que los 8 mejores terceros también lo harán.

Chile integra el Grupo K del Mundial Sub 17, donde además de Francia, se encuentra la selección de Uganda y Canadá, a quienes enfrentará en ese orden el 8 y 11 de noviembre respectivamente en Qatar.

Chile vs. Francia: ¿Cuándo y a qué hora?

La Roja debutará ante Francia en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025 este miércoles 5 de noviembre a las 12:45 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver a Chile vs. Francia?

Chilevisión será el encargado de llevar el compromiso por la Fecha 1 del Grupo K.

Internet: Así se puede ver a Chile vs. Francia

El compromiso se podrá ver a través de la app de Chilevisión, como así también en su sitio web y en el canal de Youtube oficial de CHV.