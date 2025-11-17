La selección chilena enfrentará este martes su segundo desafío en tierras rusas cuando enfrente en el último amistoso del año al combinado de Perú, en lo que también podría marcar la despedida de Nicolás Córdova en el interinato de la cabina técnica.

Tras la victoria 2-0 frente a Rusia en Sochi, el ‘Equipo de Todos’ dejó buenas sensaciones de cara al cierre de un año para el olvido donde la Roja no clasificó al Mundial 2026 y para colmo finalizó en el última lugar de las Eliminatorias.

Ahora enfrentará a la selección ‘incaica’ a la que ya derrotó en la fecha FIFA de octubre por 2-1 en un amistoso disputado en el estadio Bicentenario de La Florida. Aquella vez, la Roja dirigida por Sebastián Miranda se impuso gracias a los goles de Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez.

Nicolás Córdova: “Ojalá podamos competir…”

Este lunes el técnico Córdova enfrentó a los medios en Rusia y analizó lo que será el compromiso ante el vecino país. “Seguramente será un partido difícil. Es probable que ellos hagan jugar a futbolistas jóvenes, que están apareciendo, por lo tanto, no hay un patrón para decir ‘la selección peruana juega de esta manera’, y lo mismo pasa con la Selección chilena por todos los cambios que hemos estado haciendo”, indicó.

“Lo importante es mantener el orden que se vio ante Rusia, hay que darle continuidad al rendimiento en ese sentido. Ojalá podamos competir nuevamente, porque estos partidos son para eso, para competir, y de buena manera”, agregó.

La formación de Chile ante Perú

Respecto a la formación, el entrenador aún no definió el once titular aunque no debería sufrir tantas modificaciones respecto al duelo ante los rusos. De esta forma, la alineación sería con Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Iván Román (Benjamín Kuscevic), Fabián Hormazábal; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro (Felipe Loyola), Javier Altamirano; Darío Osorio, Ben Brereton Díaz (Gonzalo Tapia) y Lucas Cepeda.

Cuándo, a qué hora y quién transmite Chile vs. Perú

Chile enfrentará a Perú este martes 18 de noviembre desde las 14:00 horas de nuestro país. El duelo será transmitido en TV abierta por Chilevisión mientras que por cable podrá ser sintonizado por ESPN y en streaming por Disney+.