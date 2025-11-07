El Mundial Sub 17 ya arrancó y Chile ya inició lo que es su expedición dentro de esta cita mundialista, en donde el equipo de todos espera dejar en el pasado su triste debut, en el que cayeron por 2-0 ante Francia.

Los dirigidos por Sebastián Miranda buscan dar vuelta la página de lo que fue su estreno y ahora se enfocan en lo que será un partido crucial ante Uganda, el cuál será clave pensando en el objetivo de avanzar a la próxima ronda en el Grupo K.

Por esto, el DT del equipo de todos tiene a todo su plantel a disposición, en la que busca la fórmula de poder quedarse con la victoria ante el conjunto africano en este Mundial.

Ambos equipos llegan necesitados a este compromiso, en la que a la ya conocida derrota de Chile por 2-0 ante Francia, la Selección de Uganda también cayó en la primera fecha por 2-1 ante Canadá.

El equipo de todos va por su primer triunfo | Foto: La Roja

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Chile vs. Uganda?

El duelo entre Chile ante Uganda será este sábado 8 de noviembre a las 09:30 horas en la cancha 8 del ASPIRE Academy, Doha.

¿Cómo ver EN VIVO por TV el partido de Chile vs. Uganda?

Este partido será transmitido en vivo por la señal abierta de Chilevisión, así como en su señal online y en la plataforma gratuita Pluto TV.

También estará disponible en DSports (canales 610 y 1610), en DGO y Amazon Primer Video (con suscripción).