La Selección Chilena Sub 17 debutó en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025 y lo hizo con una derrota, en donde Francia fue superior al conjunto nacional y lo superó por un claro y contundente 2-0 en el inicio del Grupo K.

La escuadra dirigida por Sebastián Miranda hizo un buen primer tiempo, pero no pudo aguantar en la segunda mitad. El primer gol de los franceses fue una estocada, pero el segundo terminó por matar el espíritu competitivo de La Roja.

Chile sufrió ante Francia. | Foto: ANFP

Ahora, Chile no tiene tiempo para lamentarse y ya tiene que pensar en el partido ante Uganda de este sábado, el cual asoma como una verdadera final para no quedar eliminado de manera temprana en la cita mundialista.

En el otro compromiso del Grupo K, Canadá se impuso de manera agónica ante Uganda y está junto con Francia en el primer lugar, que precisamente derrotó a Chile en el debut mundialista bajo el calor de Qatar.

Transcurrida la primera fecha del Grupo K, Chile se ubica en el último lugar del Grupo K con 0 puntos y -2 de diferencia. Lo antecede Uganda con 0 puntos y -1, mientras que Canadá y Francia están en el primer lugar de la tabla con los franceses con mejor diferencia.

¡LA TABLA!