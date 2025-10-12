La Selección Chilena obtuvo un importante triunfo dentro de lo que fue su único duelo en esta Fecha FIFA, en donde los dirigidos por Sebastián Miranda se impusieron por 2-1 ante la Selección de Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Tras lo que fue este duelo, el histórico ex portero Claudio Bravo ocupó su espacio dentro del programa ‘Equipo F’ en ESPN para desmenuzar el triunfo de Chile, en la que tras esto dejó en claro del gran problema que debe mejorar el equipo de todos: la falta de gol.

“Ha sido el talón de aquiles lo que ha pasado en las clasificatorias, que fue la falta de gol, es un problema a corregir de cara al futuro, esperemos que la línea de juego también sea más agresiva, con un Chile generando muchas más ocasiones de gol, eso nos penó mucha en las clasificatorias anteriores, con rendimientos muy bajos de cara a gol”, parte señalando Bravo.

Siguiendo en esa línea, el ‘Capitán América’ hace una llamado a la paciencia dentro de los hinchas nacionales en lo que es este recambio de la Selección Chilena, en la que avisa desde ya que este proceso puede darse de una forma muy lenta, ya que no hay un abanico muy grande de jugadores.

La Roja le ganó a Perú y trabaja en el recambio | Foto: Photosport

“Yo creo que va ser lento el tema de los nombres, no va ser algo rápido, el nombre que tenemos hoy en día de primer nivel es (Gabriel) Suazo. ¿Qué edad tiene?… en Sevilla juega solo en la Liga, donde el roce es distinto”, remarca.

Concluyendo, Bravo pide bajar un cambio con las expectativas dentro de la Selección Chilena, en la que sabe que esto será un proceso muy complicado, el que se debe desarrollar de manera progresiva para poder ir viendo cambios en un futuro.

“Nosotros pedimos un rendimiento de excelencia, siento que el parámetro nuestro no es ese o nos va a costar llegar a ese”, cerró.