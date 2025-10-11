Lo que está viviendo Alexis Sánchez es a todas luces, esperanzador, por decir lo menos. Es que al Niño Maravilla se le ve contento, se siente útil para el Sevilla y su semblante es muy diferente al que mostraba en el Udinese, y en su último paso por el Inter de Milán.

Por eso se instala la lógica discusión respecto a si el delantero debe o no ser parte del nuevo proceso de la selección chilena, considerando incluso que el adiestrador Nicolás Córdova no piensa en la Generación Dorada para sus nóminas.

El panel de ESPN levantó la pregunta y mientras Nicolás Peric y Jean Beausejour se mostraron de acuerdo en que el tocopillano retorne cuanto antes a vestirse de rojo, Mauricio Pinilla es de la idea contraria y explicó cuál es la razón de peso para una idea tan impopular.

“Alexis necesita tranquilidad, no es convocable por un año. Debe recuperar nivel, confianza, movimientos, cuando esté tranquilo, relajado y motivado nuevamente que lo haga, pero para competir”, afirmó Pinigol.

Además el también bicampeón de América explicó que estos partidos como el que se dio ante Perú en La Florida serían poco útiles para Sánchez. “sería un desgaste en partidos amistosos a pesar de las ganas de él”.

Mauricio Pinilla explica por qué Alexis Sánchez no debe venir a la selección chilena.

Mauricio Pinilla insiste en que Alexis no debe ser nominado

“(Alexis) tiene objetivos importantes, partidos y batir récords, pero en estos momentos merece tranquilidad para recuperarse a nivel futbolístico y mental”, cerró.