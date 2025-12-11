Universidad de Chile comenzó oficialmente la planificación deportiva de cara a la temporada 2026, un año donde la dirigencia de Azul Azul pretende dar un salto de jerarquía tras asegurar su presencia internacional en la Copa Sudamericana.

El Romántico Viajero ya empieza a analizar refuerzos de peso para rearmar el plantel laico y recuperar el protagonismo perdido en el plano local, donde finalizaron en la cuarta posición, y continental.

Dentro de ese escenario, la búsqueda de un delantero de categoría aparece como una de las prioridades en el Centro Deportivo Azul (CDA). Las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra dejarían vacíos importantes en ataque, lo que obliga a la U a mirar el mercado con mayor ambición.

¿Regresa Eduardo Vargas a Universidad de Chile?

En medio de ese trabajo silencioso, un nombre histórico comenzó a tomar fuerza en los pasillos de Avenida El Parrón 0939: Eduardo Vargas, uno de los grandes ídolos modernos del club y que ahora milita en Audax Italiano.

Según informó La Magia Azul, el elenco universitario ya inició un plan formal para intentar recuperar al segundo goleador histórico de La Roja, quien tendría una cláusula de salida precisamente por si se mantenía el interés del Bulla.

Eduardo Vargas convirtió cinco goles en 15 partidos disputados con los Itálicos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El medio partidario asegura que en la U existe “convicción interna” de que Turboman todavía puede ser un aporte determinante si logra retomar confianza.

Ahora, la sola activación del “plan Turboman” reavivó la ilusión entre los hinchas y volvió a poner al oriundo de Renca en la órbita azul.

