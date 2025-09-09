La selección chilena se despide de las Eliminatorias Sudamericanas recibiendo como local a Uruguay en la última fecha del proceso. Tras un primer tiempo de trámite parejo, La Roja y la Celeste se fueron al descanso igualando sin goles.

Pese a que el conjunto dirigido por Nicolás Córdova logró aguantar las intenciones charrúas, no estuvo fino en ofensiva y con poca claridad intentó acercarse al arco de Santiago Mele.

Y aunque La Roja no se juega nada en el cierre de las clasificatorias, los hinchas no tuvieron piedad a la hora criticar y detectar el punto más bajo de la selección chilena.

En esa línea, el apuntado fue el defensa central Guillermo Maripán, quien no estuvo fino en la cobertura ni en las salidas. Incluso, al filo del primer tiempo, al intentar salir jugando perdió el balón con Darwin Núñez generando una situación de peligro que logró salvar Rodrigo Echeverría.

“Maripán se demora cuatro años en pasar la pelota”, “Qué horrendo es Maripán”, “Dedícate a jugar básquetbol”, “Es indefendible”, “Córdova prometió una selección de recambio…”, fueron algunas de las críticas que recibió el defensa del Torino.

La Roja de Nicolás Córdova sigue sin convencer (Photosport).

Duras críticas para Guillermo Maripán en La Roja