La Selección Chilena no pudo en el último partido de las Clasificatorias ante Uruguay en el Estadio Nacional y se tuvo que conformar con una amarga igualdad sin goles que no sirvió para salir del último lugar de las Clasificatorias.

Como es de costumbre, el comunicador nacional, Juan Cristóbal Guarello, analizó el partido de Chile ante los charrúas en La Hora de King Kong y puso nota a los jugadores. Destacó a Rodrigo Echeverría como el mejor y, por otro lado, a Ben Brereton como el más bajo.

¡LAS NOTAS!

Lawrence Vigouroux: Es un portero serio, no hace locuras. Un 5.

Fabián Hormazábal: Muy bien, aunque ojo, hay que tener claro el contexto de Uruguay. Un 5,6.

Paulo Díaz: Jugó con garra, la peleó, quiso reivindicarse del mal partido con Brasil y se mandó una cagada grande. Un 4,5.

Guillermo Maripán: Uno de los más bajos, tiene problemas con el perfil izquierdo y perdió varios duelos. Un 3,8.

Maripán fue uno de los más bajos en La Roja. | Foto: Photosport

Gabriel Suazo: Luchador, esforzado, trabajador. Poco aporte en ofensiva. Un 4,2.

Felipe Loyola: Jugó condicionado por la chuleta que pegó y eso le baja la nota. Un 4.

Rodrigo Echeverría: El mejor de Chile; dinámica, ida y vuelta. Muy buen partido. Un 6.

Lucas Cepeda: Luchador, trabajador, caballo loco. Provocó una buena jugada y es un agente ofensivo interesante. Un 5,3.

Javier Altamirano: Buenos momentos, un par de túneles, buen jugador. No le duró todo el partido, pero buen jugador. Un 5.

Altamirano fue un punto alto en La Roja. | Foto: Photosport

Emiliano Ramos: No arrugó, pero no fue gravitante. Tiene potencial, pero no fue tan importante. La pidió, no se escondió. Un 4,3.

Ben Brereton: Hasta los 3 goles que se perdió, un partido habitual de él. Lamentablemente, 3 goles -2 cantados y uno con pelota con ventaja- son imperdonables. Un 2,5.

Vicente Pizarro: Entró de manera correcta al partido. Un 5.