La Selección Chilena comienza su preparación para lo que será su amistoso en esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos disputará un encuentro ante la Selección de Perú.

Para esta jornada estaban citados los jugadores que fueron considerados por parte de Sebastián Miranda para este compromiso e iniciaron sus trabajos en Juan Pinto Durán.

Una de las grandes dudas en la previa a este duelo, era sobre la presencia o no de los jugadores que fueron convocados por parte de la Univerisdad de Chile: Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Assadi.

¿La razón?: desde la U no están muy contentos con las citaciones de sus tres figuras, pensando en que desde esta semana comenzarán a preparar lo que será su llave de semifinales por la Copa Sudamericana ante Lanús.

En una primera instancia, desde la Universidad de Chile se ilusionaban de poder contar con un gesto por parte de la Selección Chilena y liberar a los citados ‘Azules’ para este duelo.

Los jugadores de la U se sumaron a los trabajos | Foto: Captura La Roja

Chile inicia sus trabajos con los jugadores de la U

En esta jornada, ‘La Roja’ inició sus trabajos en Juan Pinto Durán y los jugadores de la Universidad de Chile dijeron presente en lo que fue este primer entrenamiento.

Así se dejaron ver en las redes de ‘La Roja’ en su cuenta de Instagram, en la que aprecia a Lucas Assadi, Javier Altamirano y Fabián Hormazábal realizando los trabajos junto a sus compañeros.

Las próximas horas podrían ser importantes sobre la situación de los jugadores de la U, en donde desde la Selección Chilena confirmarán la presencia o no de estos tres elementos para su duelo ante Perú.