La Selección Chilena ya comienza a delinear su plan para enfrentar a Perú luego del triunfo ante Rusia por 2 a 0 en el primero de los amistosos de esta doble fecha FIFA. La fórmula de Nicolás Córdova se repetiría ante los ‘Incaicos’ y ya se proyecta el posible once, aunque con algunas dudas.

En el arco, Lawrence Vigouroux asoma como titular, ratificando la confianza ganada tras sus últimas presentaciones. La línea defensiva estaría conformada por Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Iván Román —con la opción de Benjamín Kuscevic como alternativa— y Fabián Hormazábal, un bloque que combina salida prolija por bandas y fortaleza aérea en el centro.

Nicolás Córdova mantiene algunas dudas sobre la formación de este martes para enfrentar a Perú (Foto: Photosport)

El mediocampo sería uno de los sectores más competitivos, con Rodrigo Echeverría encargado de la contención y equilibrio, acompañado por Vicente Pizarro, aunque el DT podría decantarse también por Felipe Loyola. Más adelantado se ubicaría Javier Altamirano, pieza clave para conectar líneas y aportar creatividad en la transición ofensiva tal como lo ha demostrado en La Roja y en Universidad de Chile.

En la zona de ataque, la Roja apostaría por velocidad, desmarques y finalización. Por la derecha estaría Darío Osorio, una de las grandes cartas del plantel; por la izquierda, Lucas Cepeda, dejando como referente de área a Ben Brereton.

¿Cómo formaría La Roja frente a Perú?

Dicho esto, La Roja formaría con: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Iván Román (Benjamín Kuscevic), Fabián Hormazábal; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro (Felipe Loyola), Javier Altamirano; Darío Osorio, Ben Brereton Díaz (Gonzalo Tapia) y Lucas Cepeda.

