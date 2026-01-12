Universidad de Chile sigue con su pretemporada para llegar de la mejor manera al inicio de la Liga de Primera 2026, el cual se dará en la última semana de enero y en donde Paqui Meneghini quiere llegar absolutamente preparado.

Durante los trabajos hechos en el CDA, el flamante entrenador de Universidad de Chile decidió no contar con Jeison Fuentealba, quien ya fue oficializado en la Universidad de Concepción para la presente temporada.

Fuentealba sigue en la Universidad de Concepción. | Foto: Photosport

Según pudo saber Bolavip Chile, Palestino estaba altamente interesado en el canterano de los azules, pero fue la dirigencia quien finalmente le cerró la puerta al cuadro árabe y decidió mandarlo a préstamo al ‘Campanil’.

Uno de los factores que pesó en la toma de decisiones en el CDA fue el de potenciar al rival en la llave de Copa CONMEBOL Sudamericana. Ahí, ambos equipos dirimirán a partido único el que avance a la fase de grupos del torneo continental.

Así las cosas, Palestino se quedó con las manos estiradas buscando a Jeison Fuentealba y Universidad de Chile sencillamente decidió que no le iba a dar una mano al equipo que tiene que eliminar para buscar la gloria continental y asegurar un buen flujo de caja en esta temporada 2026.

En síntesis

