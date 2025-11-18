Este martes Chile terminó su gira por Rusia en la doble fecha FIFA de noviembre, donde esta jornada venció por 2-1 a Perú en Sochi, triunfo que se suma al del pasado sábado por 2-0 sobre el dueño de casa.

Tras el cierre del viaje al gigante euroasiático, el periodista deportivo Cristián Arcos hizo su evaluación de esta pasada, donde en diálogo con BOLAVIP destacó que La Roja pueda seguir ganando.

“Es importante ganar siempre, creo que Chile lo buscó más que en el partido contra Rusia. Me parece que estuvo buscándolo más y se enfrentó a una situación que le puede pasar en Eliminatorias, por supuesto, que es jugar con uno menos buena parte del partido y consigue los goles jugando con uno menos”, comenzó diciendo.

En la misma línea, se refirió a algunos nombres particulares que le llamaron la atención en este amistoso ante Perú.

“Me parece destacable partido de (Darío) Osorio, me gustó el partido de (Benjamín) Kuscevic, (Lawrence) Vigouroux portero con una buena seguridad y en esta posición me está gustando (Iván) Román”, opinó Arcos.

Darío Osorio anotó el gol del triunfo de Chile por 2-1 sobre Perú. (Foto: Sipa/Photosport)

Eso sí, el Tenor Escritor de Radio ADN indicó que no ve proyectable el esquema ni el equipo que ha parado el técnico interino Nicolás Córdova, puesto que debe conocerse quién tomará las riendas de la Selección para el nuevo proceso.

“Termina siendo una buena cosecha para Chile, hace cuatro goles y le hacen uno, juega dos partidos y gana los dos. Me parece que en una transición es importante ver gente. Yo no proyectaría este esquema ni este equipo para el futuro, porque no sabemos quién va a estar. Pero siempre es importante ver gente, que gente nueva juegue, que gente nueva haga goles y eso es positivo“, cerró.

