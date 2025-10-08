Nicolás Córdova habló tras la eliminación de La Roja en el Mundial Sub 20 a manos de México, rival que lo superó por 4-1 el día de ayer en Valparaíso e hizo ver muy mal a la Selección Chilena durante gran parte del compromiso.

Una de las palabras que quedó dando vueltas en el aire tras los dichos del DT fue que, según él, ‘avisó’ que lo que sucedió ayer él lo había anticipado hace dos años por el trabajo formativo que se está haciendo en el país.

Estas palabras no cayeron para nada bien en Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura quien le respondió: “Pero Nico, no basta con decir, hay que hacer. Si no, quedas en la mediocridad e imagino que aspiras a algo más alto y aspiras a haber hecho un mejor trabajo”, dijo.

Córdova está bajo cuestionamiento. | Foto: Photosport

“No te puedes conformar con que la justificación sea haberlo dicho hace 2 años, no te olvides que no solo eres el técnico de la Sub 20, eres también el jefe técnico de las divisiones menores del fútbol chileno”, sumó.

Caamaño sigue: “Uno tiene que nivelar hacia arriba, no hacia abajo e incluso desde las argumentaciones. Perder 3 partidos de 4, salir último en el hexagonal, no haber pasado la fase de grupos en la Sub 23 no puede ser justificación ‘lo dije hace dos años’. Hay que ser más autocrítico y sacarse la ropa de la soberbia”, remató.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que La Roja se quedó en el camino en el Mundial Sub 20 y mostró una pésima cara, donde en los minutos finales incluso el Estadio Elías Figueroa Brander estaba a menos de la mitad de su capacidad.

El saldo final de La Roja en el Mundial

La Roja registró un triunfo y tres caídas en el Mundial Sub 20, donde totalizó 4 goles a favor y 9 en contra que no son para nada alentador pensando en el futuro.