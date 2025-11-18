La Selección Chilena tendrá en esta jornada su segundo encuentro dentro de esta fecha FIFA, en donde los dirigidos por Nicolás Córdova se deberán enfrentar ante la Selección de Perú, en la que busca poder sumar un nuevo triunfo.

En la previa a este duelo, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en el programa ‘Los Tenores’ de Radio ADN, en la que dejó su gran objetivo para lo que será el partido de esta jornada, en donde señala que es fundamental que el equipo vuelva a ganar.

“Es clave y fundamental volver a ganar, eso es relevante, ahora lo que tiene que ocurrir es que el equipo gane y vuelva a ganar, pero no subirse por el chorro (si ganamos)”, parte señalando Díaz.

En esa línea, el ‘Tenor del Pueblo’ si bien pide no exagerar lo que son las victorias, tampoco quiere que se minimice este tipo de partidos, lo que sin duda son importantes para ir forjando un nuevo proceso dentro de la Selección Chilena.

Chile espera sumar un nuevo triunfo | Foto: Photosport

“Al revés también, no considerar ‘no a los que les ganamos, le ganamos a los rusos’ o si le ganamos a los peruanos ‘no, que los peruanos están más malos que nosotros’, hay que valorar las victorias y ponerlas en su justa dimensión”, remarca.

Concluyendo, Díaz habló de lo que podría ser este partido, en la que espera que muchos jugadores puedan ver minutos en este partido para seguir asomando como opción para lo que es este anhelado recambio que se busca instaurar en la Selección Chilena.

“Hay un equipo que es una base, podría jugar de inicio Loyola o tener otra fórmula, no sé si el DT mantendrá la línea de cinco en la defensa, dependiendo del rival. Estos partidos son para probar, pero más para darle una valoración a los jugadores para jugar en partidos internacionales y se acostumbren”, cerró.

En Síntesis…