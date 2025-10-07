El volante nacional, Arturo Vidal generó bastante polémica con lo que fueron sus dichos contra Nicolás Córdova en las últimas horas, en la que desaprobó por completo su trabajo dentro de la Selección Chilena y no lo ve continuando en La Roja.

Ante este tema, el periodista nacional Danilo Díaz´ comentó en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN lo que fueron las palabras de ‘Bicampeón de América’, con quien no se mostró para nada de acuerdo con sus dichos, teniendo en consideración que fueron colegas.

“No me gustaron las declaraciones de Vidal, sobre todo entre colegas, porque Córdova no deja de ser jugador de fútbol y Vidal quiere ser entrenador de fútbol”, comenzó señalando Díaz.

Para el ‘Tenor del Pueblo’, Vidal estuvo bastante desacertado en repasar al actual entrenador de la Selección Chilena sub 20, algo que no se ve para nada de bien y además, comenta que está muy de acuerdo con lo que ha sido el análisis de Nicolás Córdova sobre el presente en Chile.

Vidal no tuvo filtro contra Córdova | Foto: Photosport

“Darle en el piso a alguien que en estos momentos no está bien evaluado, que ha cometido errores al declarar, pero en el fondo de lo que dice tiene razón (Córdova)”, declara.

Concluyendo, Díaz siguió reafirmando en que se cuadra por completo con lo que es el análisis de Nicolás Córdova y su único gran reparo al seleccionador trata sobre su evaluación de los partidos, principalmente en este Mundial sub 20 con La Roja.

“Yo adhiero a todo lo que dice Córdova en el fondo, en el diagnóstico de nuestro fútbol, ahora en la evaluación de los partidos, en la cantidad de situaciones de gol, ahí se equivocó en el otro día”, finalizó.