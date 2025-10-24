Universidad de Chile sufrió en su primer partido de la llave de semifinales por la Copa Sudamericana ante Lanús, en la que el conjunto ‘Laico’ igualó en los descuentos a dos tantos y dejó la serie más que abierta para la vuelta en Argentina.

Tras lo que fue este compromiso, el periodista nacional Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN para desmenuzar este duelo, en la que le cayó con todo a Franco Calderón tras lo que fue el primer gol que recibió la U, a quien lo culpabiliza de dicha acción.

“Hizo un ataque y tuvo dos goles, el primero fue una equivocación muy grosera, un error burdo, el error de Calderón y de Hormazábal, la pelota que le da es muy blanda y Calderón no salió, hay que mostrarle los videos de Rogelio Delgado cuando salía y se llevaba papa y caldo”, declara.

En esa línea, el ‘Tenor del Pueblo’ remarca en que el zaguero argentino no fue con la fiereza necesaria para atacar la pelota en esa jugada y el delantero visitante aprovechó aquello para poner el primer gol del partido.

Calderón es el apuntado en la U | Foto: Photosport

“Calderón llega tarde, lo primero de Calderón es que él cuando ve esa jugada, él tiene que salir a matar, a matar. El error a mi juicio es de Calderón, que no sale a romper”, explicó.

Finalmente, Díaz indicó que en el segundo tanto, la Universidad de Chile recibió un tremendo mazazo, del cuál pensó que no se podía recuperar, en la que explicó lo que fue la acción de Matías Zaldivia en su duelo con Eduardo Salvio.

“La U quedó golpeada y en el segundo, Zaldivia condicionado con la amarilla, no va con todo”, cerró.