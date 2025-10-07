La eliminación de la Selección Chilena ante México por 4-1 en los octavos de final del Mundial Sub 20 dejó un sabor amargo entre los hinchas nacionales y los periodistas.

La Roja nunca logró imponer su juego y volvió a evidenciar los problemas que lo acompañaron durante toda la fase de grupos: falta de claridad ofensiva, decisiones cuestionadas en el once titular y un equipo sin identidad.

Tras el encuentro, los análisis se centraron en la gestión de Nicolás Córdova, el entrenador del equipo, cuya conducción fue duramente cuestionada por la prensa especializada.

Rodrigo Sepúlveda queda enojado tras el nivel de La Roja en el Mundial Sub 20

Entre los más críticos se destacó Rodrigo Sepúlveda, periodista deportivo, quien en su canal de Youtube no se guardó nada y expresó su decepción con la actuación chilena, poniendo el foco en las decisiones tácticas de Córdova y en la pobre ejecución de los jugadores.

“El primer tiempo me dio pena, me dio vergüenza. México nos dio un baile el primer tiempo. Chile, selección tímida, sin manejo de la pelota, le dieron un baile, jugaba Baby Fútbol los mexicanos y los chilenos solo miraban. Me dio vergüenza ver a esta selección en el primer tiempo”, lanzó en un comienzo.

El periodista no escatimó críticas y añadió: “¿Por qué regalaste el primer tiempo? No te vean con timidez porque ya van cuatro partidos (…) El gol de Rossel no te sirve de nada, el que diga que sirve para pasar las penas es verso”.

Córdova y La Roja siguen recibiendo críticas | FOTO: Andres Pina/Photosport

Además, el comunicador fue contundente sobre la identidad del equipo: “Fue una Selección sin ningún estilo de juego. Una selección que yo no sé si atacaba con punteros, yo no sé si tenía laterales profundos, yo no sé si tenía un 9 de área, yo no sé si le gustaba tener la pelota, porque no me lo mostró nunca. Esta selección no juega a nada. Selección pobre, llena de errores, eso fue Chile”.

Para Sepúlveda, esta eliminación deja una clara señal sobre las decisiones del cuerpo técnico y la falta de un plan de juego coherente, que se reflejó en la pobre actuación de Chile en todo el Mundial Sub 20.