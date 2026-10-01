El 'Bichi' no tuvo reparos en pedir el regreso de Marcelo Bielsa a la banca de La Roja: "Le hago la oferta...", lanzó el otrora DT del 'Equipo de Todos'.

En medio de la fuerte crisis que vive la Selección Chilena bajo el interinato de 14 meses de Nicolás Córdova, la necesidad de fichar un DT en serio se hace urgente. Hasta el momento la banca de La Roja sigue sin un entrenador definitivo de cara al proceso clasificatorio al Mundial 2030.

En ese contexto, no son pocas las voces que proponen un nuevo DT para el ‘Equipo de Todos’. Y uno que alzó la voz fue Claudio Borghi, quien en las últimas horas sorprendió al poner un nombre sobre la mesa para asumir el banco de la Selección Chilena de cara al próximo proceso.

En el panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ‘Bichi’ apuntó directamente a Marcelo Bielsa, quien ya dirigió a La Roja entre 2007 y 2011. “Yo iría a buscar a Bielsa”, lanzó Borghi, quien precisamente tomó el mando de la Selección tras la salida del recordado Loco.

Luego, profundizó en su propuesta: “A Bielsa le hago la oferta: hiciste un trabajo maravilloso acá y repítelo”. El rosarino dejó la banca de Uruguay tras el Mundial 2026 y actualmente se encuentra sin equipo.

El entrenador argentino tuvo una destacada etapa al frente de La Roja, donde asumió en 2007 y lideró un proceso que terminó con la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella Eliminatoria, Chile terminó segundo y consiguió el regreso a una Copa del Mundo después de 12 años de ausencia.

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Durante su ciclo también comenzó a tomar protagonismo una camada de futbolistas que posteriormente se convertiría en la denominada Generación Dorada.

En síntesis…

Candidato de Borghi: Claudio Borghi propuso el regreso de Marcelo Bielsa como DT de la Selección Chilena para encabezar el proceso hacia el Mundial 2030.

Claudio Borghi propuso el regreso de Marcelo Bielsa como DT de la Selección Chilena para encabezar el proceso hacia el Mundial 2030. Contexto en La Roja: La propuesta surge en medio de la crisis por el extenso interinato de Nicolás Córdova tras 14 meses al mando del equipo.

La propuesta surge en medio de la crisis por el extenso interinato de Nicolás Córdova tras 14 meses al mando del equipo. Disponibilidad del ‘Loco’: Bielsa se encuentra sin club tras su paso por Uruguay en el Mundial 2026, lo que permitiría intentar repetir el exitoso ciclo que inició en 2007.