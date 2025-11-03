La Selección Chilena comienza a definir los últimos detalles de su gira por Europa, donde enfrentará a Rusia y Perú el 15 y 18 de noviembre en Rusia, más específicamente en la ciudad de Sochi.

Este será el cierre de un año convulsionado para La Roja, que aún no define quién tomará las riendas de manera definitiva tras la bullada salida del argentino Ricardo Gareca.

Mientras tanto, Nicolás Córdova sigue al mando del equipo como técnico interino. El adiestrador chileno ha apostado por una renovación progresiva, combinando jugadores con experiencia y nuevas caras, pensando en construir una base competitiva para las próximas Eliminatorias.

Córdova ya entregó la lista de jugadores que representarán a Chile en los amistosos ante Perú y Rusia | FOTO: Andres Pina/Photosport

En ese contexto, la nómina presentada para los amistosos llamó la atención por varios motivos, pero especialmente por un detalle que encendió el debate entre los hinchas: la falta de variantes ofensivas.

Solo un 9: la apuesta total por Ben Brereton

Córdova sorprendió al convocar a solo un delantero centro nominal: Ben Brereton Díaz, actualmente en el Derby County de Inglaterra. El atacante anglo-chileno será la única carta natural en ofensiva, ya que el resto de los citados son mediapuntas o extremos.

La decisión genera interrogantes sobre la estrategia que implementará el DT, quien podría optar por adaptar a Gonzalo Tapia o Alexander Aravena como alternativas en esa posición.

Cabe recordar que en el último amistoso ante Perú, La Roja se impuso por 2-1, pero la falta de un reemplazante natural para Brereton se hizo notar durante el desarrollo del encuentro.

¿Cuándo juega La Roja?

El encuentro amistoso entre Chile y Rusia está pactado para el sábado 15 de noviembre. Se jugará desde las 12:00 horas en Sochi.

Tras ello, la Selección Chilena se medirá ante Perú, en la misma localidad. Dicho compromiso se desarrollará el martes 18 del mismo mes en horario a confirmar.