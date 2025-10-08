La Selección Chilena Sub 20 se quedó en el camino en el Mundial de la categoría el día de ayer, toda vez que los dirigidos por Nicolás Córdova perdieron por 1-4 ante México en los octavos de final de la cita planetaria.

Con la eliminación de Chile llega la hora de los análisis, en donde La Roja no hizo un buen papel en el Mundial y quedó gusto a poco. Así también lo asimila Nicolás Peric, ex portero de La Roja y el fútbol chileno.

En ESPN Chile, Peric dijo que es “Difícil poder asumir una derrota en un Mundial en el cual eres local de esa forma. Al final, uno apelaba o creía que podía ser una cuestión más anímica que futbolística, pero hasta en ese aspecto también terminan pasándote por encima en todos los partidos”.

Chile fue a buscar la pelota adentro del arco 4 veces ante México. | Foto: Photosport

“No lograba competir 90 minutos. Quedaba la sensación de que en cualquier minuto era vulnerada. Tiene pocos recursos, hay que trabajar mucho. Poco jugador jugando continuamente en Primera División, ninguno consagrado”, complementó.

Para el ‘Loco’, La Roja no superó a nadie en sus 4 partidos más allá de la victoria ante Nueva Zelanda: “Es una selección del periodo de la pandemia que quedó botada y los resultados están ahí, no fuimos más futbolísticamente que ninguno. Hay que trabajar mucho, planificar series menores de nuevo porque tenemos una desventaja con el resto de Sudamérica y el mundo”, cerró.

Lo cierto es que Chile se despidió del Mundial Sub 20 de la peor manera posible y dejando una cara difícil de borrar, donde México hizo lo que quiso con Chile y la goleada bien pudo haber sido mucho peor.

El negro registro de Chile en el Mundial Sub 20

La Roja sumó una victoria ante Nueva Zelanda en el debut y luego solo caídas en el Mundial Sub 20: Japón, Egipto y México fueron los verdugos de Chile en la cita mundialista que se desarrolla en el país.