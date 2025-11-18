La Selección Chilena sufrió, pero logró vencer 2-1 a Perú en su segundo amistoso en fecha FIFA. El equipo dirigido por Nicolás Córdova sacó fuerza en la tempestad para quedarse con el partido.

Y en dicho encuentro, hubo un jugador que se desahogó: Darío Osorio. El novel futbolista del FC Midtjylland anotó un golazo de proporciones en el segundo tiempo para atenuar las críticas.

Por contraparte, la cuota negativa la puso Iván Román. La otra promesa del combinado nacional fue expulsado en el primer tiempo tras un garrafal error que le pudo costar caro a La Roja.

¿Cómo rindieron los demás seleccionados nacionales? BOLAVIP Chile repasó el nivel de cada uno de los representes del país. A grandes rasgos, la mayoría tuvo una aceptable actuación.

La Selección Chilena derrotó a Perú en la doble fecha FIFA. (Foto: Comunicaciones FFCh)

El 1 a 1 de la Selección Chilena contra Perú

Lawrence Vigouroux : No registró mayor participación y en el 1-0 de Perú no influyó. En el segundo tiempo tuvo una notable tapada sobre su palo izquierdo.

: No registró mayor participación y en el 1-0 de Perú no influyó. En el segundo tiempo tuvo una notable tapada sobre su palo izquierdo. Francisco Salinas : Para ser su primera titularidad en La Roja, nota más que positiva. No se complicó, aunque quedó pendiente la finalización en ofensiva. Hizo el trabajo.

: Para ser su primera titularidad en La Roja, nota más que positiva. No se complicó, aunque quedó pendiente la finalización en ofensiva. Hizo el trabajo. Iván Román : La promesa de la zaga chilena cometió un garrafal error en complicidad de Marcelino Núñez y fue expulsado en el minuto 32. Partido para el olvido.

: La promesa de la zaga chilena cometió un garrafal error en complicidad de Marcelino Núñez y fue expulsado en el minuto 32. Partido para el olvido. Benjamín Kuscevic : Fuerte en la marca, algo temeroso en el trato del balón. No pasó mayores zozobras en la retaguardia, pero sí entregando el esférico.

: Fuerte en la marca, algo temeroso en el trato del balón. No pasó mayores zozobras en la retaguardia, pero sí entregando el esférico. Gabriel Suazo : El capitán de Chile exhibió toda su calidad, pero no logró generar peligro en ofensiva. A pesar de ello, valorable compromiso con la pelota en los pies.

: El capitán de Chile exhibió toda su calidad, pero no logró generar peligro en ofensiva. A pesar de ello, valorable compromiso con la pelota en los pies. Felipe Loyola : Un todoterreno, que fue más trascendente en la recuperación y en el despliegue físico que en la generación de juego. Tiene la camiseta de titular más que ganada. Anotó el empate transitorio.

: Un todoterreno, que fue más trascendente en la recuperación y en el despliegue físico que en la generación de juego. Tiene la camiseta de titular más que ganada. Anotó el empate transitorio. Marcelino Núñez : Su arranque fue participativo, pero perdió precisión a medida que el duelo transcurrió. Tuvo que ver en el primer gol en contra de Chile.

: Su arranque fue participativo, pero perdió precisión a medida que el duelo transcurrió. Tuvo que ver en el primer gol en contra de Chile. Lautaro Millán: No logró marcar diferencias en el primer tiempo y tuvo que salir en el primer tiempo ante la expulsión de Iván Román. Fue el sacrificado.

Chile derrotó a Perú. ¿Cuál fue la evaluación para los jugadores de la Selección Chilena? (Foto: Comunicaciones FFCh)