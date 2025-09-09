La Selección Chilena cierra las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay en el Estadio Nacional. Chile ya está fuera del Mundial y se presente con una generación de futbolistas que tendrá la responsabilidad en las próximas clasificatorias.

Jorge Aravena fue un futbolista con historia gloriosa ante Uruguay con el gol imposible el 24 de marzo 1985 en el Nacional en el triunfo por 2-0. Por esta razón al Mortero no lo olvidan los uruguayos y siempre le hacen sonar el teléfono en la previa: “Todo el tiempo me llaman”, reveló en conversación con BOLAVIP.

El legendario exfutbolista explica que hay un proceso nuevo: “La generación dorada ya no es. Consultan, preguntan, lo que pasa es que la mayoría de los nombres son nuevos en la selección, no son muy seguidos, no son muy conocidos”.

En ese sentido, orienta a los uruguayos: “Decirles dónde están jugando y cómo juegan”.

El exjugador de la Roja y actual entrenador, Jorge Aravena, recibe llamados desde Uruguay. (Foto: Photosport)

El deseo de Jorge Aravena para la Selección Chilena ante Uruguay

Mortero Aravena expresa su sentir al ver que Chile puede terminar la Eliminatoria en el fondo de la tabla de posiciones: “Se me revuelve el estómago decir no ser últimos, pero es nuestra realidad desgraciadamente”.

Además, dejó claro su deseo para esta noche: “Me gustaría ver el triunfo de la selección y que sea un buen partido para nuestros jugadores para que vayan tomando conciencia de lo que es jugar con la camiseta de la selección nacional”.

Por último, no considera que fuera del todo malo el partido de la Roja en Río de Janeiro: “Tratar de ganar. El otro día hicieron un partido bastante correcto, ojo que estaban jugando con Brasil en el Maracaná no estaban jugando con cualquiera y es de esperar que ese nivel logren levantarlo, superarlo y ganar”.