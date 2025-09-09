La eliminación de la Selección Chilena de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ha generado intensos debates sobre el rendimiento de La Roja y sobre quién debería ser su próximo director técnico.

Los malos resultados dejaron en evidencia la necesidad de replantear tanto la estrategia como el liderazgo en la banca del combinado nacional.

Nicolás Córdova asumió de manera interina tras la salida de Ricardo Gareca para dirigir los compromisos frente a Brasil y Uruguay, mientras la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) evalúa quién será el sucesor definitivo del Tigre.

Manuel de Tezanos y la opción de Nicolás Córdova como DT de La Roja

Su gestión fue observada de cerca por la prensa, exjugadores y expertos, quienes valoraron su labor pero también señalaron falencias en la toma de decisiones durante los partidos.

En este contexto, Manuel de Tezanos, reconocido comentarista de TNT Sports y Radio Agricultura, entregó su opinión sobre Córdova y la dirección del Equipo de Todo.

“A mí Nicolás Córdova no me convence como estratega, como entrenador excelente, como jefe de cadetes excelente, pero al borde de la cancha me falta más…”, manifestó el comunicador.

Nicolás Córdova y la Roja buscarán cerrar de buena forma las Eliminatorias | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, agregó que “esta selección bien dirigida, con entrenadores que no se hubiesen congelado como Berizzo o tan flojos como Gareca, Chile la hubiese peleado”.

Chile vs. Uruguay: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre Chile y Uruguay comenzará a las 20:30 horas de este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional.