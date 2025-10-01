La Selección Chilena de Nicolás Córdova cayó frente a Japón en el Mundial Sub 20 que se está desarrollando en nuestro país. Rion Ichihara y Yumeki Yokoyama fueron los verdugos del “Equipo de Todos”.

La Roja la pasó mal ante los nipones. No solo por el resultado y las chances erradas, sino también por las lesiones de dos de sus figuras como lo son Emiliano Ramos y Matías Pérez. De hecho la lesión del primero de estos se vio bastante grave y salió llorando desconsoladamente.

En el tramo del partido, Chile tuvo varias chances claras de gol principalmente de la mano de Juan Francisco Rossel, quien esta tarde estuvo muy poco fino a la hora de marcar y erró un par de oportunidades solo frente al pórtico nipón.

Así las cosas, ahora la Selección Chilena Sub 20 deberá ir a buscar su clasificación a los octavos de final del Mundial el día viernes, cuando enfrente a Egipto también en el recinto de Ñuñoa.

El cántico de La Marea Roja contra los hinchas locales

Desde hace varios años, la Selección Chilena cuenta con un grupo de hinchas reconocidos como cada club nacional. Se hacen llamar “La Marea Roja”.

La Selección Chilena sub 20 tendrá su último partido en la fase de grupos ante la Selección de Egipto, donde luchará por un cupo en la segunda fase. (Foto: Photosport)

Estos estuvieron presente esta tarde en el partido de nuestra selección. Sin embargo, se vieron con cara de “pocos amigos” durante el encuentro debido al poco aliento que, a su parecer, mostró el grueso de los asistentes al duelo ante Japón.

Según pudo percatarse BOLAVIP, presente en este partido, la Marea Roja cantó al resto de hinchas: “Son de cartón”, en repetidas ocasiones.

Sin dudas un cántico bastante mala onda considerando que muchos de los asistentes son niños, quienes tal vez están asistiendo por primera vez a un partido de fútbol y no han vivido la experiencia más exacerbada de lo que significa ser una suerte de “barra brava”.