Sus insólitas declaraciones generaron indignación entre los fanáticos ante la evidente distancia entre ambas realidades futbolísticas.

A varios días del término del Mundial 2026, la banca de la Selección Chilena continúa vacante. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional aún no define quién será el estratega encargado de liderar el duro proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

En ese tenso escenario de desorientación dirigencial, el presidente del organismo, Pablo Milad, reapareció públicamente para abordar los trabajos en Juan Pinto Durán y el Complejo Deportivo José Sulantay.

Sin embargo, lejos de entregar nombres o plazos concretos para la llegada del nuevo seleccionador, el timonel del balompié nacional desató una ola de críticas al respaldar el proyecto de selecciones juveniles encabezado por Nicolás Córdova mediante una llamativa comparación con la reciente campeona del planeta.

“La metodología de trabajo es acorde con lo que se está haciendo en el resto del mundo. La España que ganó el Mundial mantiene una metodología de trabajo que no ha variado, es el mismo método de aprendizaje que tenemos en Chile”, afirmó Milad sin tapujos.

Pablo Milad comparó la metodología de las divisiones inferiores de Chile con la de España.

Indignación ante los dichos de Pablo Milad

Las palabras del dirigente cayeron como un balde de agua fría en la afición chilena. Mientras España se consolidó en la cima del fútbol global exhibiendo un recambio generacional de elite y una estructura sólida, el fútbol chileno atraviesa por uno de sus momentos más oscuros en el plano internacional y de formación.

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Con la búsqueda del sucesor en el banco de la Roja estancada y sin avances claros en la reestructuración del torneo local, la justificación de Milad fue calificada en redes sociales como una desconexión total con la crisis que vive el ‘Equipo de Todos’, que mira de lejos la elite del fútbol mundial mientras intenta rearmarse para el camino a 2030.