ÚLTIMO MINUTO | La Selección Chilena confirma un nuevo amistoso: conoce a su próximo rival

La Selección Chilena acaba de hacer noticia hace unos instantes y todo esto tras confirmar un importante apretón de manos para lo que será una de las próximas Fechas FIFA en este 2026.

La escuadra que es comandada por Nicolás Córdova confirmó un encuentro amistoso ante la Selección de Canadá, la que dijo presente en la fase final de la última Copa del Mundo.

Esta información fue confirmada en las redes oficiales de la Selección Chilena, en la que se dieron los detalles de este compromiso.

El duelo entre Chile y Canadá se disputará el sábado 26 de septiembre en un horario que aún no se confirma y el partido será en el BMO Field en la ciudad de Toronto.

Chile y Canadá se vuelven a ver las caras | Foto: Getty Images

Este compromiso sin duda que será un importante apretón de manos para la Selección Chilena, la que busca seguir consolidando su proceso liderado por Nicolás Córdova, pensando en sus próximos objetivos.

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Chile y Canadá se vuelven a ver las caras

Este duelo entre Chile y Canadá sin duda que tiene algo especial, ya que se vuelven a ver las caras tras lo que fue el polémico partido por la Copa América 2024, en el que se enfrentaron e igualaron sin goles en Orlando por la última fecha del Grupo A.

Dentro de este partido se vivieron diversas polémicas, en lo que fue la no expulsión del jugador Moise Bombito contra Rodrigo Echeverría tras una clara agresión, que desestimó el juez Wilmar Roldán, quien si expulsó de forma polémica a Gabriel Suazo por una insólita doble amonestación.

En Chile sin duda que buscarán tomarse este compromiso con mucha seriedad y algo de revancha, por lo que fue la eliminación en aquel entonces del equipo de todos en la Copa América.

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