Universidad de Chile contacta a este refuerzo para el segundo semestre: respuesta positiva

Desde el entorno de Thiago Cardozo confirman el llamado desde Universidad de Chile. Sin embargo, el negocio es de compleja resolución.

Universidad de Chile busca alternativas antes del cierre del mercado de fichajes. El conjunto estudiantil trabaja a toda máquina para sumar nuevos jugadores, posando su atención al otro lado de la cordillera.

¿Por qué? Hay un portero que recibió el llamado desde el Centro Deportivo Azul y tiene ganas de representar al cuadro universitario en el futuro. Ese es el caso de Thiago Cardozo.

Según confirma el entorno del futbolista uruguayo a BOLAVIP Chile, la dirigencia laica lo contactó y el interés lo seduce. Sin embargo, también advierten que hay un problema para que cambie de rumbo: su contrato.

El guardavallas está a préstamo en Belgrano de Córdoba hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que Universidad de Chile tendría que invertir en un resarcimiento económico para quedarse con sus servicios.

En dicho caso, el pacto tendría que ser doble: su carta pertenece a Unión de Santa Fe hasta el 31 de diciembre de 2028. Y lo peor de todo es que el libro de pases está por cerrar en el vecino país.

Thiago Cardozo está en la mira de Universidad de Chile. (Foto: Belgrano de Córdoba)

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Universidad de Chile seduce a Thiago Cardozo

Cabe consignar que en Argentina, el período de transferencias concluye el 31 de julio, mientras que en Chile caduca el 13 de agosto. Por ello, Belgrano no quiere desprenderse de su figura.

Pese a la dificultad para que se concrete el negocio, el círculo cercano de Thiago Cardozo lo reconoce: no ve con malos ojos llegar a Universidad de Chile. La puerta está abierta para esta ventana y para la siguiente.