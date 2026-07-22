Fernando Gago revela pedido a Nicolás Córdova por U. de Chile: “No me rompas los huevos”

El DT de Universidad de Chile se refirió a los llamados a sus dirigidos para ir a La Roja. Ya lo ha hablado con el entrenador del combinado.

La convivencia entre Universidad de Chile y la Selección Chilena ha sido amena durante el último tiempo. En parte, ello ha sido gracias a la comunicación existente entre Fernando Gago y Nicolás Córdova.

Al menos, asi lo explicó el DT del cuadro azul en su participación en el conversatorio La Pizarra del Mundial. En la actividad de La Tercera, el estratega argentino reveló sus charlas con el entrenador del combinado nacional.

En ellas, le ha solicitado no quitarle tantos jugadores en sus ciclos de trabajos en Juan Pinto Durán. Sin embargo, todo tiene su compensación: hay que velar por el bien del balompié criollo.

“Lo hablaba con Nico (Córdova), yo quiero que mis jugadores tengan ganas de ir a la selección, que vayan a la selección, pero cuándo me los pide tres días le digo no me rompas los huevos. Se lo digo y no pasa nada“, lanzó.

“Le digo no me los saques esta semana y te los paso la semana que viene. Yo pienso en el club, él en la selección, pero hay que pensar en la formación de los chicos que tiene que tener sentido de pertenencia de selección“, agregó.

Fernando Gago prioriza a Universidad de Chile, pero piensa en La Roja. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago vela por Universidad de Chile

Finalmente, el director técnico de la escuadra laica advirtió que a pesar de su postura (en beneficio del club), siempre tendrá un foco puesto en la selección adulta. Hay que forjar procesos.

“Cómo logras que un chico de 20 años tenga el sentido de competencia de Lionel Messi, no tiene análisis, con mi experiencia en Europa que me quise ir (del Real Madrid). Cada uno es muy personal”, cerró.