Burlarse de Inglaterra no salió gratis: La desesperada medida de Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister

Tras el polémico partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial, ambos jugadores adoptaron una desesperada medida.

El Mundial de Norteamérica 2026 terminó hace más de una semana, pero todavía sigue siendo noticia por diversos hechos que sucedieron durante la cita mundialista y otros que se conocieron con el torneo ya concluido.

Uno de los partidos más recordados de la pasada Copa del Mundo sin duda que será el Argentina vs. Inglaterra en semifinales, donde los trasandinos dieron vuelta el resultado en una ráfaga de buen fútbol y eliminaron a los europeos.

En Inglaterra todavía duele la eliminación ante Argentina. | Foto: Getty Images

Con el pitazo final llegó también las burlas: varios jugadores argentinos se burlaron de Inglaterra y otros, incluso, exhibieron una bandera que reivindicaba las Islas Malvinas como territorio del país vecino.

En Inglaterra esto no gustó para nada y Lisandro Martínez junto a Alexis Mac Allister no se quedaron de brazos cruzados: según The Sun, contrataron seguridad privada para vigilar sus hogares ante posibles intentos de robos o personas que se quieran acercar tras lo ocurrido en Estados Unidos.

De momento, no ha sucedido absolutamente nada y tanto Martínez como Mac Allister deberán volver al Manchester United y Liverpool, respectivamente, para encarar una temporada repleta de desafíos en Inglaterra y Champions League.

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En síntesis

Argentina eliminó a Inglaterra en semifinales del Mundial de Norteamérica 2026.

Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister contrataron seguridad privada para sus hogares.

The Sun informó la decisión previo a su retorno a Manchester United y Liverpool.