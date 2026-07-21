El equipo de todos vuelve al ruedo y llega con varios nombres novedosos con miras al preolímpico.

La Selección chilena comienza a trazar su camino hacia el futuro con un nuevo proceso encabezado por Nicolás Córdova, quien asumió el desafío de liderar al combinado Sub-23 con miras al Preolímpico 2027. El objetivo es claro: volver a instalar a la Roja en unos Juegos Olímpicos, pensando en Los Ángeles 2028.

El proceso arrancará oficialmente el próximo 27 de julio en Juan Pinto Durán, donde un grupo de 25 futbolistas categoría 2005 se reunirá para iniciar los trabajos. Se trata de una convocatoria que mezcla proyección, presente en la Liga de Primera 2026 y nombres que ya comienzan a consolidarse como el recambio del fútbol chileno.

Las nuevas caras de la Roja Sub-23

Desde la federación detallaron que “presentamos la primera nómina de 25 jugadores que comenzarán a trabajar bajo las órdenes de Nicolás Córdova”, marcando así el puntapié inicial de un ciclo que busca resultados, pero también proyección a largo plazo.

Entre los convocados destacan varios futbolistas que han tenido protagonismo en el torneo local, como Gabriel Maureira, Sebastián Arancibia, Bruno Torres, Ian Garguez, Flavio Moya, Lucas Avendaño, Joaquín Silva, Agustín Arce, Leandro Hernández, Ignacio Vásquez, Emiliano Ramos, Yastin Cuevas y Juan Francisco Rossel, entre otros.

La presencia de estos jugadores refleja la intención de Córdova de apostar por una base joven, competitiva y con rodaje, capaz de enfrentar un torneo exigente como el Preolímpico, donde Chile buscará uno de los cupos a la cita olímpica.

Esta es la nómina de La Roja de Córdova

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Objetivo: Los Ángeles 2028

Este nuevo ciclo aparece como una oportunidad clave para el fútbol nacional, que necesita renovar su plantel y recuperar protagonismo internacional. Por lo mismo, el trabajo en Juan Pinto Durán no solo estará enfocado en el corto plazo, sino también en formar una generación que nutra a la selección adulta en los próximos años.

Con una nómina cargada de promesas emergentes y un cuerpo técnico que apuesta por la evolución, la Roja Sub-23 inicia un camino donde la meta es volver a poner a Chile en unos Juegos Olímpicos y reimpulsar el desarrollo del fútbol joven en el país.