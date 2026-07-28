Juega en Argentina, pero no le cierra las puertas a firmar en la U: “Le gusta mucho Chile”

Según trascendió, Bruno Cabrera es la opción B de Universidad de Chile tras el fallido arribo de Valentín Gauthier.

Universidad de Chile busca nuevas alternativas en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil requiere un defensor central, por lo que posó su atención al otro lado de la cordillera.

¿A quién mira la gerencia deportiva? Según informa AS, uno de los candidatos a formar parte de la retaguardia azul es Bruno Cabrera. El zaguero 29 años puede cambiar de rumbo.

Si bien está a gusto en Newell’s Old Boys, no se descarta que vuelva a salir de su país de origen para regresar a territorio nacional. Ya estuvo viviendo en suelo chileno: se coronó campeón con Coquimbo Unido.

“Está cómodo en Argentina, pero Chile es un lugar que le gusta mucho también“, advierten desde su entorno al medio citado.

A su vez, se indica que ya hay conversaciones con el jugador para quedarse con sus servicios. Su contrato con el elenco rosarino rige hasta el 31 de diciembre de 2028. El panorama es complejo.

Aseguran que Bruno Cabrera está en carpeta de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile quiere a Bruno Cabrera

Durante esta temporada, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de ocho compromisos con Newell’s Old Boys. En ellos, no logró anotar goles ni entregar asistencias.

Otro rumor para Universidad de Chile, que tendrá hasta el 13 de agosto para registrar nuevas piezas. Tendrá que tener cautela: el libro de pases argentino concluye el 31 de julio.