El entrenador interino de La Roja dejó una potente reflexión tras el Mundial 2026 que rápidamente generó comentarios entre los hinchas.

La Selección Chilena continúa atravesando un complejo proceso de reconstrucción tras quedar fuera del ya finalizado Mundial 2026, la tercera Copa del Mundo consecutiva a la que no logró clasificar.

Mientras la ANFP avanza en la búsqueda del próximo entrenador, Nicolás Córdova sigue al mando de La Roja de manera interina. En este periodo, el técnico ha apostado por enfrentar a selecciones de distintos continentes en partidos amistosos con el objetivo de elevar el nivel competitivo del combinado nacional.

Bajo ese escenario, el Equipo de Todos se midió en la antesala del certamen mundial con RD Congo, Cabo Verde, Nueva Zelanda y Portugal, rivales sobre los que Córdova realizó un particular análisis tras el término del torneo disputado en Norteamérica.

¿Chile es competitivo? Esto dijo Nicolás Córdova

En conversación con Radio Pauta, el entrenador de 47 años aseguró que existe una percepción equivocada sobre el nivel de algunas selecciones que enfrentó Chile y destacó el rendimiento que varias de ellas exhibieron durante la cita planetaria.

“Estamos jugando partidos de muy alto nivel, se creía que el Congo era… le ganamos 2 a 1, hizo un muy buen Mundial. Ni hablar lo que hizo Cabo Verde, también competimos ahí. El único donde nos costó mucho fue contra Nueva Zelanda”, comenzó diciendo.

Chile sufrió una dura derrota por 4-1 frente a Nueva Zelanda | FOTO: Joshua Devenie / www.photosport.cl

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“Lo demás es normal, Portugal es normal que te tenga la pelota”, añadió el nacido en Talca.

Finalmente, el también jefe de las selecciones juveniles reconoció que “hay calidades que hay que entender que hoy no las vas a poder contrarrestar”.

Los próximos amistosos de Chile

El primer partido que jugará la Roja será ante Canadá el 26 de septiembre, mientras que el 29 del mismo mes se verá las caras ante Estados Unidos.