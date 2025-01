Pese al buen triunfo de la selección chilena Sub 20 ante Venezuela por dos tantos a uno en el Sudamericano de la categoría, algunos de los jugadores del equipo que dirige Nicolás Córdova, se llevaron algunas críticas.

En específico, el delantero del Udinese, Damián Pizarro, quien no pudo convertir y fue blanco de los dichos de los especialistas. De todos modos, hubo reacciones variadas.

Sin embargo, uno no quedó para nada contento. Se trata del ex jugador de Universidad de Chile, Martín Gálvez quien no quedó para nada contento con el desempeño del ex Colo Colo y apuntó a quienes hablan del desempeño del atacante.

“La verdad es que aquí, yo no he visto a ex jugadores de fútbol dedicados al comentario, hablar muchas maravillas de Damián Pizarro”, fue lo primero que dijo el Tincho a BOLAVIP CHILE, para luego irse con todo contra los periodistas.

“He visto a periodistas que comentan fútbol, prenderle velitas a Damián Pizarro. Entonces para mi, lamentablemente, hay muchos influenciados, ‘Oye, hazle propaganda a este cabro’, si sabemos cómo funciona la cosa“, remató con bomba el ex futbolista.

Gálvez: “Le dan mucho bombo a este cabro”

Es así, como el otrora jugador azul, añade que si bien Pizarro pone ganas, de todos modos se le ensalza demasiado, cuando no tiene grandes cualidades que ni siquiera ha dado a conocer en la cancha.

“Le pone ganas, es un torito porque es fuerte, pero aparte de eso, no le he visto nada a este cabro. No ha mostrado nada. Le dan bombo a un muchacho que no ha mostrado en base a lo que hablan de él”, cerró el Tincho Gálvez.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en el Sudamericano Sub 20?

Este sábado 25 de enero a las 18 horas, Chile tendrá su segundo partido del Sudamericano cuando se mida ante Uruguay. El duelo, se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Lara.