Universidad de Chile se alista a tomar una importante decisión para la siguiente temporada. ¿Cuál? Tiene que definir el futuro de Rodrigo Contreras: su cesión acaba al término de 2025.

Si bien arribó como flamante refuerzo, no ha podido alcanzar la estelaridad absoluta. Ante ello, todo indica que el club no ejercerá su opción de compra y se despedirá de sus compañeros a fin de año.

¿Por qué no pudo marcar la diferencia en los azules? Martín Gálvez lo explicó en los micrófonos de BOLAVIP Chile. El mítico atacante de los universitarios tiene la película clara: le bajó el dedo al nivel del oriundo de Tucumán.

“Habiendo tantos delanteros, se le complicó luchar contra la regularidad de algunos. Y, por otro lado, el gusto del entrenador por otros”, comenzó señalando el retirado crack.

“(Nicolás) Guerra, que ya no iba a tener chances, resulta que al final logró convencer al entrenador como una opción de titular y, por otro lado, (Lucas) Di Yorio, con goles, también aseguró y ganó más puntos“, agregó.

Todo indica que Rodrigo Contreras no continuará en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

El opaco nivel de Rodrigo Contreras en Universidad de Chile

En dicha línea, Tincho Gálvez aseguró que Tucu Contreras no la pasó bien porque llegó a un grande. Para él, eso fue clave en su juego: los rivales lo obligaron a jugar en espacios reducidos.

“Los equipos juegan mucho más cerrados y al jugar más cerrados, a él, que no es tan habilidoso, se le complicó (…) Por ahora, no ha podido destacar, pero bien podría hacerlo, no es un muchacho que no sepa hacer goles”, reflexionó.