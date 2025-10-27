Universidad de Chile lamenta una sensible baja: Lucas Assadi se lesionó en el Clásico Universitario ante la UC. La joya del club se desgarró e instaló un panorama de incertidumbre.

¿Por qué? No estará presente en la revancha contra Lanús por semifinales de Copa Sudamericana. Ante tal escenario, un emblema de la institución se lanzó contra un nombre en específico.

En conversación con BOLAVIP Chile, fue Martín Gálvez el encargado de enviarle un duro mensaje a Gustavo Álvarez. Para el histórico azul, el DT se equivocó al mandarlo a la cancha.

“El primer error es haberlo hecho jugar ad portas de un partido demasiado trascendente para las aspiraciones de la U y los deseos de la gente de pasar a una final“, comenzó señalando.

“Un jugador tan determinante, con un partido tan trascendente, no tendría que haber jugado este partido contra Universidad Católica. Fue un error. Es indudable que, por lo visto, la cabeza estaba en otro lado”, agregó.

Gustavo Álvarez decidió utilizar a Lucas Assadi en Universidad de Chile antes de enfrentar a Lanús. (Imagen: Photosport)

No solo por Lucas Assadi: el otro lamento de Universidad de Chile

Finalmente, Tincho Gálvez expresó su preocupación por la ubicación del equipo en la tabla de posiciones. Los azules marchan quintos y no están consiguiendo el anhelado Chile 2.

“Estaba claro que era un partido por cumplir con la formalidad, pero a sabiendas de que este partido definía un poco el futuro de la U en si van a clasificar a fase directa de la Copa Libertadores o a las eliminatorias“, cerró.