Universidad de Chile no ha podido consolidar su delantera. A pesar de tener una amplia gama de atacantes, el cuadro azul ha divagado en la búsqueda de su goleador. Ello bien lo sabe Rodrigo Contreras.

En el último compromiso (empate 1-1 ante Deportes La Serena), el atacante argentino fue estelar y no pudo exhibir su mejor versión, recibiendo críticas por su desempeño. Sin embargo, encontró protección en Martín Gálvez.

El referente de los azules conversó con BOLAVIP Chile y explicó el bajo rendimiento del oriundo de Tucumán. Para él, su crisis es netamente de confianza: tiene los pergaminos para brillar en el club.

“Esto que se ve tan lindo de tener cuatro, cinco o seis delanteros de muy buen nivel, impide que se genere esta consolidación de los que juegan en ataque“, comenzó reflexionando.

“Nunca lo encontré un dotado técnicamente y alguna vez pudo haber sonado fuerte que yo dijera que lo encontraba medio paquetón, un poquito torpe, pero igual muestra sus cositas“, agregó.

Tras ello, Tincho Gálvez se refirió a la necesidad de que el delantero confíe en sus capacidades. En este punto, le envió un dardo a Gustavo Álvarez: no puede cambiar la delantera en cada encuentro.

“Él se puede estar sintiendo un poquito para la patada y el combo por el manejo que tiene el técnico en la variación. Tal vez esa misma variación ha impedido que el equipo tenga presentaciones más contundentes”, concluyó.

Rodrigo Contreras ha tenido una irregular estadía en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

Los números de Rodrigo Contreras en Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el jugador –a préstamo desde Deportes Antofagasta– ha disputado un total de 35 encuentros. Ha anotado en nueve ocasiones y asistido en dos.