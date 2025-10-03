Universidad de Chile ya mira de reojo el mercado de fichajes 2026. En la antesala de un nuevo período de transferencias, hay un nombre que vuelve a rondar en el Centro Deportivo Azul: el de Eduardo Vargas.

El histórico delantero concluye contrato con Audax Italiano (a pesar de que es extensible por una temporada más), lo que lo ubica en la órbita del conjunto laico. Sin embargo, ya tiene un importante detractor.

¿Quién es? Un emblema de los azules, Martín Gálvez. En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado atacante se opuso tajantemente al retorno del oriundo de Renca.

“A mí no me agrada la gente que no tiene esa lealtad con la institución que lo catapultó a otros niveles, creo que él ya debió volver”, comenzó señalando con ofuscación.

En dicha línea, advirtió: “Puede que vuelva, que sea un éxito, pero como persona la verdad que no me agradaría verlo en la U nuevamente, porque viene a terminar su carrera, podría haberlo hecho antes”.

El eventual retorno de Eduardo Vargas a Universidad de Chile ya tiene detractores. (Créditos: Photosport)

Los refuerzos para Universidad de Chile

Finalmente, Tincho Gálvez le envió un mensaje a los hinchas azules. Para él, será difícil conseguir incorporaciones de renombre para la temporada 2026. Llamó a mantener la mesura.

“La verdad que yo estoy muy satisfecho con lo que la U tiene, la insatisfacción general de la gente creo que es una mala cosa“, reflexionó.

“Podrían llegar jugadores de nivel selección, pero no hay presupuesto ni están las condiciones como para traer seleccionados extranjeros“, concluyó.