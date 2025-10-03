La Selección Chilena se juega el todo o nada esta fecha del grupo A del Mundial Sub 20. Para este partido ante los egipcios, Nicolás Córdova se vio forzado a mover su once debido a las lesiones, y ya tiene su formación más que confirmada para este vital compromiso.

Las lesiones de Emiliano Ramos y Matías Pérez le causaron un gran dolor de cabeza al estratega. Sin embargo, el estratega ya definió a sus reemplazos.

Esta será la formación de La Roja Sub 20 para enfrentar a Egipto

Sebastián Mella, Felipe Faúndez, Milovan Celis, Nicolás Suárez, Ian Garguez y Vicente Álvarez, Nicolás Cárcamo, Agustín Arce y Lautaro Millán, Juan Francisco Rossel y Patricio Romero.

¿A qué hora y dónde ver el partido de Chile vs. Egipto gratis por TV?

El partido de La Roja Sub 20 ante la Selección de Egipto se jugará este viernes 3 de octubre a contar de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

El partido se podrá ver de forma 100% gratuita a través de las pantallas de Chilevisión. También está la alternativa de verlo por DirecTV mediante TV de paga.

Para verlo por streaming, dicho compromiso se podrá ver a través de Chilevisión.cl de forma gratuita, mientras que DGO es otra de estas alternativas.