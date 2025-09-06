La Selección Chilena vive un momento oscuro dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde el equipo de todos sumó un nuevo fracaso tras no decir presente en el próximo Mundial y además, es el colista dentro de las clasificatorias con un rendimiento para el olvido.

Ante esto, el periodista Cristian Caamaño tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN, en la que tuvo duras palabras por lo que es el momento que vive ‘La Roja’, en la que hace un llamado urgente para una renovación de futbolistas en el país.

“Creo que tocamos fondo, después de esto como dijo Nicolás Córdova, se necesita trabajo y trabajo, pero también necesitamos urgente una renovación de futbolistas, porque con estos jugadores no alcanza y está claro, podemos considerarlos muy buenos futbolistas, pero ese muy bueno tiene un techo y no alcanza”, parte señalando Caamaño.

Siguiendo en esa línea, el comunicador le entrega un potente mensaje a los jugadores que ya llevan más de un proceso de eliminatorias con ‘La Roja’, en la que sigue esperando por su consolidación, en donde hace alusión a jugadores como Paulo Díaz, Gabriel Suazo y Guillermo Maripán.

“Hay muchos que ya llevan tres clasificatorias, en cuyo rendimiento en la selección con diferentes entrenadores, su rendimiento es cada vez más bajo, porque no es que están debutando, algunos ya tienen dos o tres clasificatorias en el cuerpo. ¿Qué es lo que viene en la próxima clasificatoria con más años todavía?”, declaró.

La Roja es colista en las Eliminatorias | Foto: Photosport

Para esto, el reconocido periodista pide tomar riendas urgentes a esta situación “hay que tomar una decisión rápido, urgente, que es lo que se va hacer en estos dos años donde no va haber ningún partido urgente, insistir con jugadores sub 25. Hay que tomar decisiones”.

Caamaño fulmina a varios jugadores en La Roja

Finalmente, Caamaño hizo una fuerte crítica a varios jugadores de la Selección Chilena, en la que sin pelos en la lengua señaló en que hay futbolistas que no están para vestir la camiseta de Chile por lo que ha sido su rendimiento, en donde lanzó un palito a varios que destacan en Europa o Argentina.

“De una vez por todas, desgraciadamente hay futbolistas deque no sirven para la selección, porque cuando tú analizas su rendimiento, dices ‘no puede ser que este sea el mismo jugador que juega en Europa’ o ‘no puede ser que este futbolista esté vistiendo la camiseta de uno de los más grandes de Argentina’, entonces ahí hay que hacer el click”, cerró.