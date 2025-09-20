La Selección Chilena busca entrenador. Tras quedarse sin un cupo para la siguiente cita mundialista, el combinado nacional deberá encontrar al candidato idóneo: Gabriel Suazo tiene una idea.

El lateral izquierdo fue consultado sobre el próximo DT de La Roja y no escatimó en acercar un nombre a la lista de opciones. ¿A quién se refirió el capitán de Chile? Mencionó a Manuel Pellegrini.

Para él, no hay duda de que su experiencia en Europa puede ser fructífera para el país. Ha dirigido a los mejores equipos del mundo, tales como Real Madrid y Manchester City, entre otros.

“Como chileno, muy feliz y orgulloso de la trayectoria que ha tenido. Si algún día le toca y lo decide, uno se va a enorgullecer de tener a un seleccionador nacional de un gran nivel mundial y reconocido en Europa”, comentó.

En dicha línea, el jugador del Sevilla de España agregó sobre el estratega: “No sé si ha habido algún entrenador chileno tan reconocido acá. Sería un orgullo para nosotros“.

“Cuando toque enfrentarme querré ganar como nada en este mundo, pero con mucho respeto a Manuel. Es un tremendo entrenador y, aunque no lo conozco, como persona también debe serlo”, cerró.

El obstáculo para tener a Manuel Pellegrini en la Selección Chilena

A pesar del deseo de Gabriel Suazo, hay que tener un punto en consideración: su candidato tiene contrato vigente con Real Betis. ¿Hasta cuándo? Está vinculado al elenco español hasta diciembre de 2026.