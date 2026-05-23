La entrega de la nueva nómina de la selección chilena para los partidos amistosos ante Portugal y el Congo remeció por completo el ambiente deportivo nacional.

Entre las múltiples determinaciones del director técnico de la Roja, Nicolás Córdova, hubo dos nombres en particular que se robaron todas las miradas por marcar su esperado regreso al “Equipo de Todos”.

El listado oficial de convocados entregado este viernes generó alta expectación al confirmar los retornos del guardameta Brayan Cortés —quien había quedado al margen del cierre de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026— y del atacante formado en Colo Colo, Iván Morales, ariete que no vestía la camiseta nacional desde la temporada 2021.

Uno que conoce a la perfección el renacer de ambos futbolistas es su actual estratega en Argentinos Juniors, Nicolás Diez, quien aplaudió con orgullo este nuevo estatus internacional.

En conversación con ADN Deportes, el actual director técnico de los “Bichos Colorados” y exayudante de Jorge Sampaoli valoró profundamente el premio que recibieron sus pupilos tras haber alcanzado las semifinales del Torneo de Apertura al otro lado de la cordillera.

“Tanto Brayan como Iván hicieron un semestre espectacular”, arrancó señalando el estratega transandino.

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La seguridad de Cortés y la redención de Morales

Al momento de desglosar el rendimiento del portero iquiqueño, Diez destacó las virtudes que le permitieron adueñarse rápidamente de la titularidad en Argentina. “A Brayan lo había pedido, venía de Peñarol… llegó y estaba muy bien físicamente, venía de jugar, entró rápido en la dinámica del equipo, juega muy bien con los pies, nos ayudó mucho y agarró una confianza muy buena”, recalcó sobre el exarquero de Colo Colo.

Por otra parte, el adiestrador se detuvo a repasar el enorme sacrificio que realizó Iván Morales para relanzar su carrera profesional tras un opaco paso por Sarmiento. “A Iván tuvimos que ponerlo bien a punto físicamente, llegó sobre la hora, pero cuando se fue poniendo bien se ganó su puesto en base a esfuerzo. Tiene calidad, es un jugador muy potente, muy luchador. Terminó de titular. Iván relanzó su carrera, se ha vuelto a sentir importante”, aplaudió con sinceridad.

El puzle táctico que Morales le ofrece a Nicolás Córdova

Para finalizar, el estratega de Argentinos Juniors le envió un valioso informe técnico a Juan Pinto Durán para que el cuerpo técnico nacional sepa cómo exprimir al máximo las cualidades del formado en el Monumental de cara a la gira internacional.

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“No es un nueve típico, puede jugar más acompañado de un nueve de referencia. Marca bien, puede ir de dentro hacia afuera, es un acompañante de un centrodelantero”, desmenuzó el DT. “Hace buenas diagonales, su juego de espalda es muy bueno, tal vez le falta un poco en el juego aéreo, pero ha sido un gran aporte. Aunque no sea un goleador nato, puede ayudar a la falta de gol y viene en buen momento, puede aportar mucho a la selección”, concluyó Nicolás Diez.