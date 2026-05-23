Fútbol chileno HOY: los partidos de la Liga de Primera 2026 y Primera B que transmiten por TV

La temporada 2026 del fútbol chileno sigue avanzando y cada fecha comienza a tomar mayor relevancia tanto en la parte alta como en la zona baja de las tablas de posiciones.
En la Liga de Primera, la jornada 13 aparece como una oportunidad importante para empezar a marcar diferencias de cara al segundo tramo del año.
La Primera B tampoco se queda atrás. Equipos históricos y candidatos al ascenso continúan peleando en una categoría muy apretada, donde una victoria puede cambiar completamente el panorama.
Los 5 partidos del fútbol chileno que se juegan hoy
Este sábado 23 de mayo continúa la acción del fútbol chileno con una intensa programación tanto en la Campeonato Nacional como en la división de plata del balompié nacional.
El primer partido del día será el choque entre Audax Italiano y Cobresal, duelo programado para las 12:30 horas. Más tarde, Ñublense recibirá a Universidad de Concepción desde las 15:00 horas, en un encuentro clave para ambos elencos.
Ya en horario estelar, Unión La Calera enfrentará a Palestino a partir de las 20:00 horas, cerrando así la programación de la máxima categoría del fútbol chileno.
Por su parte, la Primera B tendrá acción desde las 17:00 horas con el partido entre Deportes Iquique y Curicó Unido. Finalmente, Deportes Temuco se medirá ante Unión San Felipe a las 20:00 horas.
Programación completa de la Liga de Primera y Primera B
Liga de Primera
- 12:30: Audax Italiano vs Cobresal – TNT Sports Premium y HBO Max
- 15:00: Ñublense vs U. de Concepción – TNT Sports Premium y HBO Max
- 20:00: U. La Calera vs Palestino – TNT Sports Premium y HBO Max
Primera B
- 17:00: Deportes Iquique vs Curicó Unido – TNT Sports Premium y HBO Max
- 20:00: Deportes Temuco vs U. San Felipe – TNT Sports y HBO Max