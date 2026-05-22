La nómina de Nicolás Córdova para los amistosos de Chile ante Portugal y República Democrática del Congo dejó una de las sorpresas más llamativas del último tiempo: la convocatoria de Nils Reichmuth, volante suizo-chileno que aparece como una apuesta pensando en el recambio generacional de La Roja.

El mediocampista de 24 años, nacido en Suiza y con madre chilena, fue considerado por el cuerpo técnico interino tras meses siendo seguido de cerca. Su hermano menor, Miguel Reichmuth (22), también estuvo en el radar e incluso mantuvo contactos con el entrenador, aunque finalmente no fue citado para esta fecha FIFA.

Actualmente, Nils Reichmuth juega en el FC Thun, club donde se consolidó como volante por la banda derecha.

Nils Reichmuth es una de las grandes sorpresas de la nómina de La Roja.

Formado en el FC Zürich, pasó por el segundo equipo de la institución y tuvo una etapa a préstamo en FC Wil, antes de encontrar continuidad. En la presente temporada registró 33 partidos oficiales, cuatro goles y tres asistencias, siendo vital en el título que logró su equipo en la Superliga Suiza.

El sueño de Nils Reichmuth con Chile: “Quiero jugar para la Roja”

Poco antes de conocerse la convocatoria, el futbolista conversó con AS Chile y dejó clara su intención respecto al país que quiere representar internacionalmente. “La posibilidad existe, tengo contacto con el entrenador (Nicolás Córdova). Vamos a ver si estoy convocado para la siguiente nómina. Para mí es claro: quiero jugar para Chile en el futuro”.

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El mediocampista incluso fue más allá y confesó cuál es su gran objetivo deportivo: “Jugar un Mundial con Chile es el sueño más grande que tengo”.

Las declaraciones cobran todavía más fuerza considerando que terminó siendo incluido en la nómina para los amistosos de junio. Así, Nils Reichmuth comienza su camino siendo uno de los nombres más llamativos de una Roja que sigue en busca del recambio.

Miguel Reichmuth quedó fuera de la convocatoria

Otro nombre que había generado expectativas era el de Miguel Reichmuth, hermano menor de Nils y jugador del FC Zürich. El volante central de 22 años suma minutos en la primera división suiza y también había sido seguido por Córdova, pero no apareció en la lista final para enfrentar a Portugal y Congo.

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Pese a ello, ambos siguen siendo considerados como opciones futuras para el mediocampo de Chile, en un proceso que apunta a ampliar el universo de futbolistas con ascendencia nacional.

La nómina de La Roja

📋 Los nominados de #LaRoja 🇨🇱 para la Fecha FIFA de junio ante Portugal 🇵🇹 y RD Congo 🇨🇩. pic.twitter.com/7I6Eej9yDe — Selección Chilena (@LaRoja) May 22, 2026

DATOS CLAVE

El DT Nicolás Córdova convocó a Nils Reichmuth para amistosos contra Portugal y Congo.

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El volante Nils Reichmuth tiene 24 años, nació en Suiza y tiene madre chilena.