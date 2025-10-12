La Selección Chilena vive momentos claves pensando en lo que es el anhelado recambio que busca instaurar, en la que para esto, la dirigencia del fútbol chileno busca al entrenador ideal para poder llevar a cabo este proceso, en la que varios nombres ya aparecen en el radar.

Sobre este tema, el periodista nacional Manuel de Tezanos habló en su canal de Youtube ‘Balong’ y dejó a su nombre ideal para tomar el mandato técnico de la Selección Chilena: Manuel Pellegrini.

“Yo el perfil de entrenador ya lo he dado, más que un nombre propio, ojalá fuera Manuel Pellegrini”, parte señalando de Tezanos.

A pesar de que es su gran candidato, el comunicador ve muy díficil que se pueda dar la llegada del entrenador nacional que hoy está en el Real Betis, debido a lo que es el importante desorden estructural que se vive en nuestro fútbol nacional.

Pellegrini es el anhelo de De Tezanos para La Roja | FOTO: Photosport

“Francamente, veo muy difícil que lo puedan llegar a convencer a Manuel Pellegrini en este contexto desastroso del fútbol chileno”, explica.

De Tezanos anhela a Pellegrini

Para finalizar, De Tezanos expresa que Manuel Pellegrini sin duda sería un hombre ideal para tomar la banca de la Selección Chilena, en la que toda su experiencia y gran capacidad organizacional puede ser de gran ayuda para el equipo de todos en este momento de recambio.

“Me gustaría que fuera él, es un entrenador top a nivel Mundial y cerraría una gran carrera si viene a entregarle toda su experiencia a Chile, por todo lo que logró en distintos países y dirigiendo a los mejores jugadores, sobre todo con su capacidad de planificación, él puede aportar mucho más que siendo el DT de la selección”, cerró.