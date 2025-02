Una deslucida participación tuvo la Selección Chilena en el Hexagonal final del Sudamericano Sub 20, ya que el combinado dirigido por Nicolás Córdova quedó en el último lugar tras cosechar tan sólo un punto y una diferencia de goles de -7.

Una de las grandes decepciones de este equipo fue el atacante Damián Pizarro, que pertenece a las filas de Udinese de Italia, pues el ex Colo Colo llegaba con el cartel de ser la gran figura de La Roja pero finalmente no pudo gritar un gol en todo el certamen.

Esta situación llevó al ariete de 20 años a explotar en llanto tras el duelo ante Uruguay y a recibir fuertes críticas por partes de los hinchas como también de ex jugadores tanto por su nivel como por su llamativo apodo: el Haaland de Macul.

Patricio Yáñez le entrega un espaldarazo a Damián Pizarro

Pese a todo esto, el exfutbolista y ahora comentarista deportivo de ESPN Chile y Radio Agricultura, Patricio Yáñez, no pierde la fe en lo que pueda seguir haciendo Pizarro en un futuro cercano.

“Para mí sigue siendo el Haaland de Macul. Lamentablemente, en Europa no te van a dar más oportunidades y tú te las tienes que ganar y él en la Sub 20 no marcó diferencia.”, dijo a Bolavip Chile.

Damián Pizarro no ha podido demostrar en Udinese ni en La Roja Sub 20 lo que sí hizo en Colo Colo | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Uno puede tener una mirada decepcionante porque no marcó ninguna diferencia, pero uno como exfutbolista sabe que esto sigue”, cerró.

¿Qué se le viene ahora a Damián Pizarro?

Ahora, Damián Pizarro deberá viajar hasta Italia y enfocarse plenamente en lo que le queda de temporada con Udinese: quedan 13 partidos en la Serie A.