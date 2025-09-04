En esta jornada la Selección Chilena tiene un importante apretón de manos dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que el equipo de todos se verá las caras ante la Selección de Brasil por la penúltima fecha de las clasificatorias.

Sobre lo que será este duelo, el ex futbolista Jean Beausejour ocupó su espacio dentro del programa ‘F360’ de ESPN para hablar particularmente de Lucas Assadi, por quien pone todas sus fichas en esta última doble fecha.

“Lucas creo que le ha ido agregando cosas a su juego, tiene las dos facetas creo mucho más equilibradas, en términos defensivos, porque en lo otro (ofensivo) uno ya no lo nombra mucho, porque creo que entendió que cosas le podía ir agregando a su juego”, parte indicando Beausejour.

Agregando a esto, el ‘Bose’ ejemplifica la gran lectura de juego que tiene hoy el crack de la Universidad de Chile con lo que fue su gol a Independiente en Argentina, en la que lo nombra como el gran gestor de dicho tanto por su inteligencia.

Beausejour apuesta todo por Assadi | Foto: Photosport

“El gol que le hizo a Independiente, retrata el Lucas Assadi de la actualidad, descarga, comprende y entiende que el gol estaba en el área a cincuenta metros y se pega un cambio de ritmo, él no va porque tiró el centro Di Yorio, él obliga a Di Yorio tener el centro”, remarca.

Concluyendo, Beausejour no duda en que Lucas Assadi podrá mostrar una gran versión en lo futbolístico y que se irá consolidando como un importante jugador para esta nueva generación en la Selección Chilena.

“Cuando pasa ese tipo de situaciones en un jugador que ya lo está entendiendo, uno se pone contento por eso, más allá de resultado, me parece que esta titularidad la tiene más que ganada”, cerró.