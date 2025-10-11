Pese a que los cerca de cinco mil espectadores que acudieron al Bicentenario de La Florida para ver la victoria de Chile sobre Perú, se retiraron conformes con el gol en el último minuto, la crítica no quedó conforme con lo visto este viernes.

BOLAVIP conversa con Romai Ugarte, el que en su estilo analiza someramente el partido indicando que no entendió mucho la realización de este amistoso internacional.

“Vi a Chile jugando una kermesse en el colegio, eso parecía el partido en La Florida, que triste espectáculo”, lanzó.

Igualmente el comentarista rescata que “por lo menos se está consolidando un equipo con jugadores que destacan como Fabián Hormazábal y Gabriel Suazo, pero los centrales no me gustan para nada, son pésimos”.

Consultado sobre los jugadores que más le gustaron, Romai Ugarte no vio nada especial. “Yo rescato a los de siempre Hormazábal, Suazo, Altamirano, Cepeda”, aseguró.

Romai Ugarte disconforme con la victoria de la selección chilena.

A Romai Ugarte no le gusta Ben Brereton

El ácido comentarista, no tuvo piedad con uno de los goleadores de la noche: Ben Brereton: “Pero mira lo que celebramos, después de 25 partidos hizo un gol, gracias por todo, pero que se quede en Inglaterra”.